Транспортная прокуратура требует запретить прогулочные катера в Екатеринбурге

Уральская транспортная прокуратура направила судебный иск о запрете базирования прогулочных катеров и лодок в акватории Городского пруда в Екатеринбурге.

«В нарушение требований действующего законодательства в акватории городского водохранилища на реке Исеть допускается размещение нескольких баз-стоянок, без права пользования водным объектом, с целью предоставления услуг по прокату на маломерных суднах. Незаконная эксплуатация баз-стоянок и оказание развлекательных услуг на маломерных судах влечет опасность для жизни и здоровья жителей уральской столицы», – говорится в сообщении надзорного органа.

Напомним, с начала лета на Городском пруду произошло два несчастных случая. В июне катер врезался в лодку, в которой находилось две женщины. Одна из пострадавших получила переломы ребер и позвоночника. На днях на пруду моторный катер зацепил винтом 18-летнего парня, который купался в районе УрГУПС. Юноша получил травму ноги.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube