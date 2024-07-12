В Екатеринбурге нашли водителя катера, который сбил пловца на Городском пруду

В Екатеринбурге правоохранительные органы разыскали водителя катера, который наехал на купающегося в Городском пруду молодого человека.

Инцидент случился вечером 9 июля. Катер сбил 18-летнего юношу и скрылся, пострадавшему оказывали помощь случайные прохожие. Парень получил травму ноги.

Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, катером управлял 24-летний мужчина. Он проводит прогулочные поездки. «Причиной несчастного случая стали неосторожные действия судоводителя, так как именно он обязан следить за водными препятствиями при совершении маневров», – отметили в ведомстве. Прокурорская проверка по факту инцидента в пруду продолжается.

Ранее Уральская транспортная прокуратура потребовала запретить прогулочные катера и лодки на набережной Исети.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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