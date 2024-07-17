российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 17 июля 2024, 10:39 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

На Плотинке убрали все причалы для катеров (ФОТО)

В акватории Городского пруда в Екатеринбурге исчезли все причалы для прогулочных катеров.

Железнодорожный районный суд запретил стоянку маломерных судов по иску транспортного прокурора в рамках гражданского дела против индивидуального предпринимателя. Решение было принято 11 июля, однако причалы убрали только сегодня утром. Все минувшие выходные в акватории горожане катались на катерах как ни в чем не бывало.

Как ранее сообщала Уральская транспортная прокуратура, запрет на прокат маломерных судов принят для предотвращения несчастных случаев на воде. С начала лета на Городском пруду случилось уже два инцидента. В июне катер врезался в лодку, в которой находилось две женщины. Одна из пострадавших получила переломы ребер и позвоночника. В начале июля прогулочный катер сбил 18-летнего пловца, который купался в районе УрГУПС. Юноша получил травму ноги.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Ссылки по теме

Суд запретил держать катера в акватории городского пруда / В Екатеринбурге нашли водителя катера, который сбил пловца на Городском пруду

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Транспорт,