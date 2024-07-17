На Плотинке убрали все причалы для катеров (ФОТО)

В акватории Городского пруда в Екатеринбурге исчезли все причалы для прогулочных катеров.

Железнодорожный районный суд запретил стоянку маломерных судов по иску транспортного прокурора в рамках гражданского дела против индивидуального предпринимателя. Решение было принято 11 июля, однако причалы убрали только сегодня утром. Все минувшие выходные в акватории горожане катались на катерах как ни в чем не бывало.

Как ранее сообщала Уральская транспортная прокуратура, запрет на прокат маломерных судов принят для предотвращения несчастных случаев на воде. С начала лета на Городском пруду случилось уже два инцидента. В июне катер врезался в лодку, в которой находилось две женщины. Одна из пострадавших получила переломы ребер и позвоночника. В начале июля прогулочный катер сбил 18-летнего пловца, который купался в районе УрГУПС. Юноша получил травму ноги.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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