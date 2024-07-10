На городском пруду моторный катер зацепил винтом пловца

На Городском пруду в Екатеринбурге моторный катер задел купающегося молодого человека.

Инцидент произошел вечером 9 июля в районе УрГУПС. Очевидцы писали в соцсетях о подростке, но, по официальным данным, это был совершеннолетний молодой человек.

«Мужчина плавал в запрещенном для купания месте, где его зацепил винтом проплывающий мимо моторный катер. Мужчину доставили на берег очевидцы и передали врачам скорой помощи. Его жизни и здоровью ничего не угрожает», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области. Спасатели еще раз напомнили, что купаться в непредназначенных для этого местах опасно для жизни.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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