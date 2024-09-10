Суд обязал лодочников убрать причал с Городского пруда

Железнодорожный суд Екатеринбурга обязал владельцев причала, который установлен на Городском пруду, убрать нелегальную конструкцию. С иском в инстанцию обращалась прокуратура.

«Выявлено размещение индивидуальным предпринимателем базы-стоянки для маломерных судов на городском водохранилище в отсутствие договора водопользования. Транспортный прокурор обратился с исковым заявлением в суд о запрете индивидуальному предпринимателю эксплуатации базы-стоянки маломерных судов до заключения договора водопользования объектом. Судом требования прокурора удовлетворены», – сообщили в ведомстве.

Ранее суд дважды запрещал двум другим предпринимателям, которые сдавали в аренду лодки и катали на моторках горожан, использовать акваторию городского пруда.

Напомним, 12 июня случился инцидент с пострадавшими – моторный катер врезался в гребную лодку, в которой находись две женщины. Обе горожанки попали в больницу, у одной из них были диагностированы переломы ребер и позвоночника. По факту этого происшествия возбуждено уголовное дело. В рамках расследования следственный комитет арестовал все катера индивидуального предпринимателя.

Екатеринбург, Елена Сычева

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