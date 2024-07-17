Катера с набережной Исети уберут. Но не сразу

В Екатеринбурге на набережной Городского пруда вновь появился причал и несколько катеров, несмотря на судебный запрет. Как выяснил «Новый День», это связано с бюрократией. Приставы еще не получили второй исполнительный лист, чтобы окончательно убрать прогулочные моторные лодки.

Как пояснили агентству в Уральской транспортной прокуратуре, всего в акватории пруда находится три базы-стоянки для маломерных судов. Две из них уже опечатали приставы по решению Железнодорожного районного суда. Владелец стоянок оказывал платные услуги по прокату людей на катерах, не имея договора о водопользовании. Кроме того, 12 июня случился инцидент с пострадавшими – моторный катер врезался в гребную лодку, в которой находись две женщины. Обе горожанки попали в больницу, у одной из них были диагностированы переломы ребер и позвоночника. По факту этого происшествия возбуждено уголовное дело. В рамках расследования следственный комитет арестовал все катера индивидуального предпринимателя.

Еще одна база-стоянка, принадлежащая другому владельцу, также запрещена к эксплуатации. Но исполнительный лист еще не готов, так как гражданское дело рассматривалось судом в Нижнем Тагиле. Когда документ будет направлен в службу судебных приставов, с набережной уберут последний причал моторных лодок.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube