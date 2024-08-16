Владельцев катеров на Городском пруду оштрафовали на 85 тысяч

Владельцев причала для катеров на Городском пруду Екатеринбурга привлекли к ответственности за самовольный захват участка водоема.

Как сообщили в Уральском управлении Росприродназора, протоколы были составлены в отношении двух индивидуальных предпринимателей и юридического лица. «Предприниматели оказывают услуги прогулок на катерах по городскому пруду, однако деятельность осуществляется в отсутствие договоров водопользования. За совершение административного правонарушения наложен штраф на сумму 85 тысяч рублей», – рассказали в ведомстве.

Как уже писал «Новый День», всего в акватории пруда находилось три базы-стоянки для маломерных судов. Их владельцы оказывали платные услуги по прокату людей на катерах, не имея договора о водопользовании. В транспортной прокуратуре сообщили, что все они будут закрыты.

Кроме того, 12 июня случился инцидент с пострадавшими – моторный катер врезался в гребную лодку, в которой находись две женщины. Обе горожанки попали в больницу, у одной из них были диагностированы переломы ребер и позвоночника. По факту этого происшествия возбуждено уголовное дело. В рамках расследования следственный комитет арестовал все катера индивидуального предпринимателя.

Еще один несчастный случай произошел 9 июля – моторный катер задел купающегося молодого человека в районе УрГУПС.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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