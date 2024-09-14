Сгоревшие покрышки, ЧП на заводе и новые перлы о рождаемости. Итоги недели РИА «Новый День»

Редакция агентства «Новый День» представляет краткий обзор самых важных и интересных событий за минувшую неделю – от тихих выборов до громких ЧП и резонансных заявлений.



На местных выборах победили единороссы

Двухдневные муниципальные выборы в Свердловской области прошли абсолютно незаметно. Самая низкая явка оказалась в Кушве (19,4%), а самая высокая – в Артинском районе (61,9%). Большинство депутатских мест взяли кандидаты от «Единой России».

Пожар на свалке покрышек

Рано утром в понедельник в промзоне Уралмаша разгорелся сильный пожар на свалке автомобильных покрышек. Чтобы потушить огонь, спасателям пришлось привлекать вертолет Ми-8. Полностью ликвидировать возгорание удалось только через 11 часов. В день пожара специалисты Роспотребнадзора зафиксировали в воздухе превышение содержания сажи в 3,5 раза.

Взрыв газа в цехе НТМК

В Нижнем Тагиле в результате несчастного случая на производстве погиб 45-летний газовщик. Еще троих работников предприятия госпитализировали с ожогами. По данным прокуратуры, в цехе НТМК при запуске коллектора доменной печи произошел взрыв газовоздушной смеси. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 143 УК РФ.

Приговор уралмашевскому убийце

Орджоникидзевский суд Екатеринбурга приговорил к 9 годам колонии строгого режима Сергея Зуева, который убил бывшую жену Анну на глазах у прохожих. Мужчина пришел к месту работы девушки, вызвал ее на разговор и несколько раз ударил ножом в грудь. Анна скончалась от потери крови. Все случившееся попало на камеры наблюдения. Зуев признал свою вину в суде. У расставшейся пары был общий ребенок. Девятилетнюю девочку забрала к себе бабушка – мать Анны.

Вице-губернатор нашел причину низкой рождаемости

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что женщины не хотят рожать более одного ребенка из-за «разрухи в головах». По словам чиновника, надо сделать так, чтобы свердловчанкам было «интересно» рожать до 25 лет. Для этого, например, открыть детские сады при вузах.

Священник осудил суррогатное материнство

Старший священник Храма-памятника на Крови отец Максим Миняйло заявил, что суррогатное материнство – это «худший вид проституции». Он счел эту репродуктивную технологию «эксплуатацией человека, его тела и души», а также высказал сожаление, что не может защитить россиянок от этих «посягательств».

В Екатеринбурге открылся Дворец бракосочетаний

Суперзагс находится в отреставрированном особняке XIX века. В нем есть три зала бракосочетаний, в том числе для маломобильных граждан. Как преобразилось здание после ремонта, можно посмотреть в нашем фоторепортаже.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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