Пожар на Уралмаше полностью потушен

Пожар на улице Коммунистической в Екатеринбурге ликвидирован, сообщили в региональном управлении МЧС. Причину возгорания предстоит установить экспертам.

Напомним, огромная свалка с покрышками в промзоне загорелась сегодня около 7 часов утра. Площадь пожара разрослась до 1200 кв.м. Спасателям пришлось привлекать вертолет Ми-8 для тушения огня с воздуха. Открытый огонь удалось побороть спустя 4 часа после начала пожара, а полностью пожар был ликвидирован за 11 часов.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в зоне пожара было зафиксировано превышение максимальной концентрации сажи в воздухе в 3,5 раза.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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