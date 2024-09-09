Роспотребнадзор нашел вредные вещества в воздухе после пожара на Уралмаше

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области выявили превышение содержания сажи в воздухе в 3,5 раза после пожара на Уралмаше. Исследования проводились на улицах Восстания и Молодежи.

«Специалисты Северного Екатеринбургского филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» проводят исследования по показателям, характерным для данного вида возгорания: диоксид азота, оксид углерода, углерод (сажа), диоксид серы, сероводород, формальдегид, фенол, гидрохлорид, гидрофторид, аммиак, акролеин, взвешенные частицы 2,5, взвешенные частицы 10, взвешенные вещества. Установлено превышение допустимой максимально разовой концентрации углерода (сажи) в 3,5 раза. Остальные показатели находятся в пределах гигиенических нормативов», – пояснили в пресс-службе ведомства.

Напомним, сегодня в промзоне на улице Коммунистической загорелись автомобильные покрышки. По данным МЧС, площадь пожара выросла до 1000 кв. м. На месте работали 19 пожарных машин и 45 сотрудников МЧС.

Санитарные врачи советуют жителям этого района не выходить на улицу и не открывать окна, пить больше воды, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения, делать дома влажную уборку. В случае возникновения недомогания и обострения хронических болезней следует обратиться к врачу.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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