На Уралмаше горит свалка покрышек

В Екатеринбурге в промзоне на улице Коммунистической сегодня утром загорелись автомобильные покрышки. По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в 07:01. За час площадь пожара выросла с 100 до 1000 кв. м. На место стянуто 19 единиц пожарной техники, работают 45 сотрудников МЧС.

Жители домов в районе пожара жалуются на резкий запах горелой резины. Как сообщает Роспотребнадзор, организовано лабораторное исследование качества воздуха в зоне ближайшей жилой застройки.

Санитарные врачи советуют жителям в районе пожара не выходить на улицу и не открывать окна, пить больше воды, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения, делать дома влажную уборку. В случае возникновения недомогания и обострения хронических болезней следует обратиться к врачу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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