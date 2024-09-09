К тушению пожара на Уралмаше привлечен вертолет Ми-8

Пожар на улице Коммунистической локализован на площади 1200 кв. м, сообщает свердловское управление МЧС. К тушению горящих покрышек привлечен вертолет Ми-8. Он сбрасывает воду на дымящуюся свалку.

На место происшествия также отправлена мобильная лаборатория для замеров показателей воздуха. Напомним, пожар начался сегодня около 7 часов утра, жители из разных районов городов видели столб черного дыма. В окрестностях пожара ощущался резких запах горелой резины.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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