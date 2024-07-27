Борьба с самокатчиками и тайный фламинго. Итоги недели от РИА «Новый День»

Несмотря на совсем не летнюю погоду, в Екатеринбурге и Свердловской области кипит жизнь. Городские власти и ГАИ думают, как победить безответственных самокатчиков, зоопарк получил нового питомца, а в Первоуральске родители подрались с агрессивным соседом. О самых важных и интересных событиях за неделю – в нашем обзоре.

Дожди заливают Урал

Всю неделю в Свердловской области было пасмурно, а к выходным регион накрыл Каспийский циклон, который принес с собой очень сильные дожди. По прогнозам синоптиков, за пару дней может выпасть месячная норма осадков. Логично, что в Екатеринбурге отменили особый противопожарный режим. Дожди помогли авиалесоохране, так как количество природных пожаров существенно снизилось в этом году. Специалисты рассказали, что человеческий фактор как причина возгораний постепенно сходит на нет, а лесные патрули стали лучше ловить нарушителей.

Борьба с дикими самокатчиками

В Екатеринбурге снова обсуждается ужесточение правил пользования самокатами. Врачи заявляют о всплеске травматизма с приходом кикшеринговых сервисов. Только с начала года в городе зарегистрировано 86 ДТП, спровоцированных самокатчиками. Причем большая часть аварий совершена на кикшеринговой технике. ГАИ требует ввести дополнительные ограничения по скорости и парковке СИМ. Пока власти решают, что делать с этим видом транспорта, в телеграме появился бот, который собирает жалобы на самокатчиков-нарушителей.

Пришел с ножом на детский праздник

В Первоуральске агрессивный сосед испортил праздник детям. Мужчине так не понравились громкая музыка и аниматоры во дворе, что он вышел на разборки с кухонным ножом. Родители обезвредили дебошира и вызвали полицию. Теперь ему грозит уголовная ответственность за хулиганство, дело на контроль взял глава СК Бастрыкин.

Дело об убийстве маленького Далера передано в суд

Следственный комитет и прокуратура завершили расследование убийства 5-летнего Далера Бобиева, которого в июне 2023 года искал весь Екатеринбург. В материалах дела описывается, как опекунша Вероника Наумова три года издевалась над приемным ребенком, привлекая к истязаниям других воспитанников, а в декабре 2022-го утопила мальчика в ванной. По версии следствия, мотивом преступления послужила ненависть на национальной почве. Уголовное дело Наумовой, а также ее племянника-соучастника рассмотрит Свердловский областной суд. Кроме того, в городские суды Екатеринбурга переданы дела в отношении заведующей детского сада – она не сообщила о следах побоев у Далера, и сотрудницы опеки, которая не проверила условия проживания ребенка в приемной семье.

В Екатеринбург тайно привезли фламинго «в штанишках»

Розовый фламинго, которого спасли жители Югорска прошлой осенью, теперь будет жить в Екатеринбургском зоопарке. Отбившегося от стаи птенца нашли замерзающим в снегах, приютили и даже приодели в модные штаны – так фламинго и стал знаменитым в соцсетях. Птица хорошо перенесла авиаперелет и сейчас должна пройти месячный карантин. Поэтому о новом питомце зоопарк предпочитает умалчивать.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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