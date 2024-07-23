Житель Первоуральска сорвал детский праздник, угрожая аниматорам ножом

В Первоуральске возбуждено уголовное дело против местного жителя, который агрессивно отреагировал на детский праздник во дворе. Мужчине не понравилась громкая музыка, и он вышел на разборки с кухонным ножом.

Неприятный конфликт случился накануне днем на дворовой площадке дома по улице Емлина. По словам очевидцев, родители устроили праздник по случаю дня рождения 4-летнего ребенка. Для именинника и его друзей пригласили ведущую и ростовую куклу Чебурашки, представление было рассчитано на 30 минут. Но в разгар детских конкурсов во двор вышел недовольный мужчина и начал мешать аниматорам. С соседом пытался поговорить один из отцов, но словесный спор быстро перешел в драку. Аниматоры вместе с детьми отошли на другое место во дворе. Мужчина ненадолго отлучился и вернулся с ножом. Вместе с ним на улицу вышла его жена, которая громко оскорбляла участников праздника.

Родители отобрали нож у дебошира и вызвали полицию. Как сообщили в областном следственном комитете, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Первоуральск, Ангелина Сергеева

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