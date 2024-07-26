ГАИ предлагает ввести дополнительные ограничения для самокатчиков в Екатеринбурге

Госавтоинспекция Екатеринбурга направила в мэрию дополнительный список улиц, где необходимо ограничить использование самокатов. С начала года в городе выявлено 1227 нарушений водителями СИМ. Самое частое – самокатчик не спешивается на пешеходном переходе. Также в ГАИ зафиксировали 19 наездов на детей, которые шли по тротуару. Отмечается, что большая часть аварий совершается на кикшеринговой технике.

«По тротуару стало небезопасно ходить. На совещании, которое мы провели с представителями кикшерингов, определены требования, которые сейчас прорабатываются. В том числе по парковке средств индивидуальной мобильности, по ограничениям движения на определенных улицах. Администрации Екатеринбурга направлен перечень таких улиц – там, где высокая интенсивность движения пешеходов и есть образовательные учреждения. Также прорабатывается ряд других мероприятий, ужесточающих движение СИМ в Екатеринбург. Пока кикшеринговые компании получили предупреждение, им дано время на устранение нарушений», – рассказал врио начальника ГАИ по Свердловской области Дмитрий Кузнецов в эфире программы «Акцент» на ОТВ.

Полицейский считает, что интересы бизнеса не должны стоять выше общественной безопасности. Когда в Екатеринбурге началось бурное развитие кикшеринговых сервисов, этот баланс был нарушен.

Реализовать все мероприятия по ограничению СИМ в этом сезоне, скорее всего, не получится, признает Дмитрий Кузнецов. Однако ГАИ собирается взять на контроль.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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