В Екатеринбурге бот соберет жалобы на самокаты

В Екатеринбурге телеграм-бот будет собирать жалобы на самокатчиков-нарушителей. В нем можно будет рассказать не только о собственно происшествиях со скутерами, но и о том, как строилось дальнейшее взаимодействие с прокатными сервисами и медиками.

Бота запустил депутат Заксобрания Алексей Свалов. Он пояснил «Новому Дню», что все же намерен добиться диалога с представителями кикшеринга. «Мнение людей однозначное – самокаты создают дискомфорт и угрожают пешеходам. Скоро начнется учебный год и количество детей на тротуарах существенно вырастет», – заметил он. Напомним, на прошлой неделе ГИБДД Екатеринбурга проводила рейд на улицах города, чтобы проследить, как соблюдают правила дорожного движения самокатчики. За два часа гаишники поймали 12 нарушителей. В основном, они не спешивались на «зебре».

Также стало известно о том, что вопреки ранее заключенному между мэрией и кикшерингами соглашению, в парках Екатеринбурга снова появились самокатчики. В частности, в Зеленой Роще. На этой неделе сотрудники ратуши и представители кикшеринга планируют совместную инспекцию в парке.

Екатеринбург, Елена Сычева

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