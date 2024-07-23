На Урале молнии стали более частой причиной лесных пожаров, чем люди

На Урале снизилось влияние человеческого фактора на распространение лесных пожаров. Как считают специалисты, помогло активное патрулирование лесов. «В этом году мы наблюдаем переломный момент. От гроз возникает в два раза больше пожаров, чем по вине местного населения.

По статистике грозы стали причиной 391 пожара в УрФО, а по вине жителей случилось всего 166 пожаров. В северных территориях 9 из 10 пожаров случаются из-за ударившей молнии, а в Свердловской области – каждый пятый лесной пожар», – рассказал начальник департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков.

На сегодняшний день в УрФО действуют только 4 лесных пожара на площади 10 га – на территории Ямала и Югры. В августе лесная пожароопасная обстановка еще сохранится, но в сентябре Урал окажется вне зоны риска природных пожаров, за исключением разве что юга Челябинской области.

По словам Олега Сандакова, с начала 2024 года в уральских лесах было проведено более 26 тысяч патрулирований. Выявлено 760 нарушений правил пожарной безопасности – чаще всего на территории Свердловской и Челябинской областей. Нарушителям назначено 118 штрафов на общую сумму 9 миллионов рублей. Также в Тюменской области было возбуждено два уголовных дела по факту лесных пожаров. Общий ущерб от природных возгораний в УрФО составил 228 миллионов рублей. Из них 193 миллиона рублей – это траты на тушение пожаров, а вред природе оценивается в 35 миллионов рублей. Для сравнения: в 2023 году уральским лесам был причинен ущерб на 4,7 миллиарда рублей. В департаменте лесного хозяйства напомнили, что штраф за нарушение правил пожарной безопасности в лесу для граждан начинается от 15 тысяч рублей, а в период действия особого противопожарного режима – от 40 тысяч рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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