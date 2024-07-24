В Свердловской области до конца недели будут лить дожди

В ближайшие несколько дней погоду на Урале будет определять высотный циклон, который принесет с собой обильные ливни. По прогнозам синоптиков, на территории региона может выпасть от половины до месячной нормы осадков.

«Циклон поддерживает движение воздуха с севера и северо-востока, способствует формированию облачности и осадков. К 26 июля он достигнет южных районов Свердловской области и обеспечит несколько холодных ненастных дней. 26-27 июля вероятны сильные дожди. Предполагается, что циклон замедлит движение и задержится на Урале до 29-30 июля. 28-29 июля интенсивность осадков ослабеет, но совсем дожди не прекратятся», – сообщили в Уралгидрометцентре.

Уже завтра в Екатеринбурге и на территории Свердловской области ожидаются кратковременные осадки. В пятницу, 26 июля, станет прохладнее. Температура воздуха ожидается ночью +7…+12 °C, днем +10…+15°, на крайнем севере области до +20 °C. Чем южнее, тем обильнее будут дожди. В Екатеринбурге ожидается сильный ливень, температура днем не превысит +12°.

Фото: Уралгидрометцентр

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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