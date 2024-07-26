Екатеринбург поставил суточный рекорд по холоду

Минувшее 25 июля стало самым холодным в Екатеринбурге за последние десять лет. Среднесуточная температура вчера составила +14,9 °C, что оказалось на 4,4 градуса ниже климатической нормы, сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге». Последний раз такое же холодное 25 июля регистрировалось в 2014 году.

Напомним, сегодня в уральской столице еще холоднее, утром температура воздуха не превышала +13°. Из-за циклона в городе ожидаются обильные осадки. Дождь продлится как минимум до понедельника.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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