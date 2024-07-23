В Екатеринбурге выписано штрафов на 2 млн рублей за нарушения пожарного режима

С начала пожароопасного сезона в Екатеринбурге лесные патрули составили 480 протоколов о нарушении правил безопасности. Нарушители оштрафованы на общую сумму 2 миллиона рублей, написал в своём телеграм-канале глава города Алексей Орлов.

Рейды по лесопаркам Екатеринбурга совместно проводят сотрудники МЧС, полиции, городского лесничества и районных администраций. Всего с начала апреля на территории города случилось 4 лесных и 20 ландшафтных пожаров. Их общая площадь составила 10 га. Возгорания удалось быстро ликвидировать. Напомним, что с 22 июля особый противопожарный режим в Екатеринбурге был отменён.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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