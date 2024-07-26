Дожди, затопившие Челябинск, завтра придут в Екатеринбург

Каспийский циклон, ставший причиной обильных ливней в Челябинске, уже завтра сместится на территорию Свердловской области. По прогнозу Уралгидрометцетра, 27 июля на Среднем Урале ожидаются очень сильные дожди, а кое-где возможны грозы при порывистом ветре. Температура воздуха будет на 5-6 градусов ниже нормы. Ночью ожидается +8…+13°, днем +13… +18°.

В Екатеринбурге в субботу будет сильный дождь, ночью +11°, днем +14°. Осадки ослабеют только к 29 июля. В первые дни августа потеплеет до +20°, но все еще вероятны кратковременные дожди.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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