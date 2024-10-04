Полпред Артем Жога прибыл в Екатеринбург (ФОТО)

Сегодня ночью новый полпред президента на Урале Артем Жога прибыл в Екатеринбург.

Фотографии из аэропорта Кольцово опубликовал пресс-центр полпредства. На них видно, что Артему Жогу встречал Александр Калиберда, который занимает пост заместителя уральского полпреда с 2013 года.

Как уже сообщал «Новый День», поздно вечером 2 октября Владимир Путин подписал указ о назначении Героя ДНР, председателя Народного Совета ДНР Артема Жоги своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе. «Я оправдаю это доверие. Мы солдаты, мы будем выполнять задачи, и наша линия фронта будет находиться там, где мы будем нужны своей родине», – заявил Артем Жога.

3 октября Артема Жогу поздравили с назначением митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, бывший полпред, а ныне первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев, губернаторы Тюменской области Александр Моор, ХМАО-Югры – Руслан Кухарук и ЯНАО – Дмитрий Артюхов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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