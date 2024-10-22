Вынесен приговор убийце 16-летней девушки из Каменска-Уральского (ФОТО)

Свердловский областной суд вынес приговор по резонансному уголовному делу об убийстве 16-летней девушки из Каменска-Уральского.

36-летний Эдуард Голиков приговорен к наказанию в виде 21 года 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В СУ СКР по Свердловской области сообщили, что по делу проведены судебно-медицинские, медико-криминалистические и психолого-психиатрические экспертизы. Согласно заключению комиссионной психолого-психиатрической экспертизы, тяжёлым хроническим психическим расстройством или иным болезненным расстройством психики обвиняемый не страдал в период совершения инкриминируемых ему деяний, и не страдает в настоящее время, способен осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, в принудительном лечении не нуждается.

Как уже писал «Новый День», 16-летняя Дана пропала ночью в начале августа 2023 года, не дойдя до дома с электрички. Примерно в 23:30 девушка написала пост в Telegram, что она идет пешком через лес и просит не убивать и не насиловать ее. Послание носило скорее шуточный характер. После этого девушка уже не вышла на связь. Ее обнаружили мертвой на следующий день в канаве в лесополосе между районами города. По предварительным данным, на теле не было следов насильственной смерти.

Позднее по камерам видеонаблюдения отыскали мужчину, который следовал за Даной на велосипеде, – Эдуарда Голикова. Он ранее привлекался к уголовной ответственности, замкнуто жил один в трехкомнатной квартире.

По версии следствия, увидев ночью в лесу одинокую девушку, он попытался ее изнасиловать. Девушка оказала сопротивление и была задушена. Кроме того, обвиняемый, заметив лежащий на земле сотовый телефон, похитил его и скрылся с места преступления.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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