Следователи рассматривают версию убийства 16-летней девушки, чье тело нашли в лесополосе в Каменске-Уральском

В расследовании уголовного дела о загадочной гибели 16-летней девушки в Каменске-Уральском появились новые материалы.

Как сообщает областной следственный комитет, правоохранители проверяют различные версии. В том числе устанавливаются лица, которые попали в поле зрения видеокамер по пути следования школьницы от железнодорожного вокзала домой. По данным издания е1.ru, записи с камер видеонаблюдения собрали волонтеры. На них видно, что за девушкой продолжительное время следует велосипедист. Его личность устанавливают полицейские.

Сообщение о пропаже 16-летней школьницы поступило в полицию 9 августа. В тот же день тело девушки нашли в яме в лесу без следов насилия. Известно, что погибшая накануне приехала на электричке и возвращалась домой поздним вечером. Примерно в 23:30 девушка написала пост в telegram, что она идет пешком через лес и просит не убивать и не насиловать ее. Послание носило скорее шуточный характер. После этого девушка не выходила на связь.

Для установления всех обстоятельств возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство». Тело школьницы направлено на судебную медицинскую экспертизу. Ранее отец погибшей девушки сообщил журналистам, что дочь могла отравиться синтетическим наркотиком. Рассматривалась версия, что за несколько минут до смерти девушка могла с кем-то встретиться.

Каменск-Уральский, Ангелина Сергеева

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