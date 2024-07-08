Сегодня начнется суд по делу об убийстве 16-летней девушки в Каменске-Уральском

Сегодня в 15:30 в Свердловском областном суде начнется рассмотрение резонансного уголовного дела об убийстве 16-летней девушки в Каменске-Уральском. Заседание будет закрытым. Судья – Павел Неретин.

Как уже сообщал «Новый День», 16-летняя Дана пропала ночью в начале августа 2023 года, не дойдя до дома с электрички. Примерно в 23:30 девушка написала пост в Telegram, что она идет пешком через лес и просит не убивать и не насиловать ее. Послание носило скорее шуточный характер. После этого девушка уже не вышла на связь. Ее обнаружили мертвой на следующий день в канаве в лесополосе между районами города. По предварительным данным, на теле не было следов насильственной смерти.

Позднее по камерам видеонаблюдения отыскали мужчину, который следовал за Даной на велосипеде, – Эдуарда Голикова. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал о нем: «Житель Каменского района, работавший стропальщиком на одном из местных металлургических заводов, ранее привлекался к уголовной ответственности, замкнуто жил один в трехкомнатной квартире. Чтобы выйти на его след и опросить на предмет наличия или отсутствия алиби, сыщикам уголовного розыска пришлось сутки находиться в засаде. Велосипед, одежда, в которой находился мужчина в ночь смерти девушки, а также другие важные для следствия вещдоки, изъяты. Чтобы установить, имеет ли он какое-либо отношение к смерти школьницы, гражданин был проверен на полиграфе (так называемом детекторе лжи)».

Сам обвиняемый заявил, что когда нашел девушку, она уже была бездыханной.

По версии следствия, Эдуард Голиков напал на Дану в лесу, когда она возвращалась с электрички, и попытался ее изнасиловать. Она сопротивлялась и громко кричала, тогда преступник испугался и задушил ее, забрав мобильный телефон жертвы.

Обвинение Голикову предъявлено по трем статьям: п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство с целью скрыть другое преступление», ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ «Покушение на изнасилование несовершеннолетней, с применением насилия», п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, с причинением значительного ущерба гражданину». Дело будет рассматривать Свердловский областной суд. Фигуранту грозит пожизненное заключение.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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