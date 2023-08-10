В лесу Каменска-Уральского обнаружили тело 16-летней девушки

В Каменске-Уральском в лесу обнаружили тело 16-летней девушки. Известно, что она пропала, когда возвращалась домой пешком с ночной электрички.

По факту обнаружения тела Следственным отделом по городу Каменск-Уральский проводится проверка. Проведен осмотр места происшествия, тело девушки направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти, сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что сообщение об исчезновении девушки поступило в полицию вечером 9 августа. Тело пропавшей обнаружили сотрудники полиции в тот же вечер, когда прочесывали лесополосу в черте города. Все обстоятельства трагедии выясняются.

Как сообщает паблик «Подслушано Каменск-Уральский», девушка приехала в город на электричке из Екатеринбурга около 23 часов 9 августа. Домой она отправилась пешком. Примерно в 23:30 школьница написала пост в своем телеграме о том, что она идет через лес и просит не убивать и не насиловать ее. Послание носило скорее шуточный характер. После этого девушка на связь не выходила.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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