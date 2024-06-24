Завершено следствие по громкому убийству школьницы в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском завершено расследование резонансного преступления: 36-летний местный житель предстанет перед судом по обвинению в убийстве 16-летней девушки, которая шла домой с электрички через лесополосу.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, обвинение предъявлено по трем статьям: п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство с целью скрыть другое преступление», ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ «Покушение на изнасилование несовершеннолетней, с применением насилия», п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, с причинением значительного ущерба гражданину». Дело будет рассматривать Свердловский областной суд.

Руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области Александр Сапегин рассказал, что фигуранту грозит пожизненный срок.

По версии следствия, обвиняемый напал на девушку в лесу, когда она возвращалась с электрички, и попытался ее изнасиловать. Девушка сопротивлялась и громко кричала, тогда преступник испугался и задушил ее. Также он прихватил с собой мобильный телефон жертвы.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил: «Житель Каменского района, работавший стропальщиком на одном из местных металлургических заводов, ранее привлекался к уголовной ответственности, замкнуто жил один в трехкомнатной квартире. Чтобы выйти на его след и опросить на предмет наличия или отсутствия алиби, сыщикам уголовного розыска пришлось сутки находиться в засаде. Велосипед, одежда, в которой находился мужчина в ночь смерти девушки, а также другие важные для следствия вещдоки, изъяты. Чтобы установить, имеет ли он какое-либо отношение к смерти школьницы, гражданин был проверен на полиграфе (так называемом детекторе лжи)».

Как уже сообщал «Новый День», 16-летняя Дана пропала ночью в начале августа 2023 года, не дойдя до дома с электрички. Девушку обнаружили мертвой на следующий день в канаве в лесополосе между районами города. По предварительным данным, на теле не было следов насильственной смерти.

Позднее по камерам видеонаблюдения отыскали мужчину, который следовал за Даной на велосипеде. Сам он рассказал, что когда нашел девушку, она уже была бездыханной.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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