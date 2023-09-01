«Велосипедист», подозреваемый в убийстве девушки в Каменске-Уральском, арестован

Синарский райсуд Каменска-Уральского отправил в СИЗО 35-летнего местного жителя – «велосипедиста», которого подозревают в убийстве девушки, чье тело было найдено в лесу.

В суде сообщили, что мужчина останется под стражей до 10 октября 2023 года.

В СУ СКР Свердловской области рассказали, что фигуранту предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ. Его подозревают в убийстве девушки и краже ее мобильного телефона.

Накануне пресс-служба ГУ МВД сообщила, что сыщики установили личность велосипедиста, которого видели на записи видеокамер недалеко от того места, где было найдено тело девушки. «Житель Каменского района, работавший стропальщиком на одном из местных металлургических заводов, ранее привлекался к уголовной ответственности, замкнуто жил один в трехкомнатной квартире. Чтобы выйти на его след и опросить на предмет наличия или отсутствия алиби, сыщикам уголовного розыска пришлось сутки находиться в засаде. Велосипед, одежда, в которой находился мужчина в ночь смерти девушки, а также другие важные для следствия вещдоки, изъяты. Он проверяется на возможную причастность к иным ранее совершённым преступлениям. Чтобы установить, имеет ли он какое-либо отношение к смерти школьницы, гражданин был проверен на полиграфе», – рассказал пресс-секретарь ГУ МВД полковник Горелых.

Напомним, сообщение о пропаже 16-летней школьницы поступило в полицию 9 августа. В тот же день тело девушки нашли в яме в лесу под Каменском-Уральским без следов насилия. Известно, что погибшая накануне приехала из Екатеринбурга на электричке и возвращалась домой поздним вечером. Отец погибшей девушки сообщил журналистам, что дочь могла отравиться синтетическим наркотиком. Рассматривалась версия, что за несколько минут до смерти девушка могла с кем-то встретиться. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Записи с камер видеонаблюдения показали, что незадолго до смерти девушки за ней продолжительное время следовал велосипедист.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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