Велосипедиста, обвиняемого в убийстве девушки в Каменске-Уральском, оставили под стражей до 10 октября

Эдуард Голиков, которого подозревают в убийстве 16-летней школьницы в Каменске-Уральском, пытался обжаловать решение суда о мере пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Но Свердловский областной суд оставил мужчину под арестом до 10 октября.

«Адвокат просил изменить меру пресечения Голикову на иную, не связанную с пребыванием в СИЗО. Но Свердловский областной суд по итогам апелляционного рассмотрения не нашел оснований для изменения меры пресечения. Жалоба оставлена адвоката без удовлетворения, а судебный акт – в силе», – сообщили в пресс-службе суда.

Ранее Синарский райсуд Каменска-Уральского отправил в СИЗО 35-летнего местного жителя – велосипедиста, которого подозревают в убийстве девушки, чье тело было найдено в лесу. Мужчина останется под стражей до 10 октября 2023 года.

В СУ СКР Свердловской области рассказали, что фигуранту предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ. Его подозревают в убийстве девушки и краже ее мобильного телефона.

Напомним, сообщение о пропаже 16-летней школьницы поступило в полицию 9 августа. В тот же день тело девушки нашли в яме в лесу под Каменском-Уральским без следов насилия. Известно, что погибшая накануне приехала из Екатеринбурга на электричке и возвращалась домой поздним вечером. Отец погибшей девушки сообщил журналистам, что дочь могла отравиться синтетическим наркотиком. Рассматривалась версия, что за несколько минут до смерти девушка могла с кем-то встретиться. Позднее записи с камер видеонаблюдения показали, что незадолго до смерти девушки за ней продолжительное время следовал велосипедист.

Выяснилось, что это 35-летний местный житель Эдуард Голиков. Он работал стропальщиком на одном из местных металлургических заводов, ранее привлекался к уголовной ответственности, замкнуто жил один в трехкомнатной квартире. Чтобы выйти на его след и опросить на предмет наличия или отсутствия алиби, сыщикам уголовного розыска пришлось сутки находиться в засаде. Велосипед, одежда, в которой находился мужчина в ночь смерти девушки, а также другие важные для следствия вещдоки, изъяты.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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