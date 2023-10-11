На эфире у Малахова раскрыли подробности загадочной смерти девушки из Каменска-Уральского

В эфире программы «Малахов», которую покажут на «России» сегодня, обсуждали загадочную смерть Даны Ильиных, 16-летней жительницы Каменска-Уральского. На новый выпуск передачи пришла мать Эдуарда Голикова, обвиняемого в убийстве. Она заявила, что ее сын «воспитывался добрым ребенком» и что он «точно этого не делал».

«В подъезде меня ловили уже, типа мать маньяка. Хотели напугать конкретно. Что у них и получилось. Я на работу не могла выйти. Стояла на пороге, ждала, пока кто-то двери откроет, чтобы не одной выйти. Они меня убить готовы, – рассказала Илона Николаева. – И девочку-то жалко. Да как же она так умерла? Я очень сочувствую маме и папе. Не дай Бог кому. Не понимаю, почему мой сын, не понимаю».

Николаева рассказала, что он всегда ездил этой дорогой, так как он спортсмен, велосипедист, и любил кататься, а его бывшая девушка Татьяна Максимова подтвердила, что Эдуард часто ездил после смены вечерами.

Также друг Эдуарда Руслан рассказал, что обвиняемый в убийстве девушки мужчина – добрый, но нерешительный человек. «Что он убийца и насильник – это вранье. Экспертиза все покажет, но я уверен, что он к ней и пальцем не прикасался. Он всегда на позитиве, веселый, дружелюбный, никогда не пил и не курил, был только нерешительный, стеснительный, ему было сложно подойти и познакомиться. Два года назад взял кредит на 100 тысяч для девушки, а она его бросила. После работы всегда катался, иногда знакомился. Ему нравилась с завода (где работал Эдуард) девушка. А потом она заявление на него написала, что он ее преследует. Но когда его отшивали, никогда не бегал потом за девками», – добавил Руслан.

Однако корреспондент «Комсомольской правды» Татьяна Самойлова опровергла эти слова о девушке с завода – ей удалось пообщаться с понравившейся Голикову коллегой. «Он ее преследовал, хотя она сказала, что замужем, но это его не смутило. Он продолжал за ней ездить, пока она не сменила маршрут», – сказала она.

Никто из защитников Эдуарда не смог ответить на вопрос, для чего он взял телефон Даны и почему потом избавился от него, равно как и почему не позвал на помощь, если он действительно видел, что ей стало плохо. «Он находился в том секторе (где впоследствии нашли тело Даны) достаточно продолжительное время, с 23:44 до 00:17. Все его объяснения, что хотел познакомиться – место неподходящее для знакомства. Потом этой дорогой прошли два человека, они его не видели, он прятался в лесу, а не пытался сказать, что человеку плохо», – заявил отец погибшей Александр Ильиных.

На последнем заседании суда по мере пресечения (сейчас Эдуард Голиков под стражей) сам обвиняемый подтвердил, что забрал телефон, но не объяснил, зачем. «Он уже увидел ее бездыханную, испугался, не вызвал скорую помощь и полицию. Я думаю, он просто испугался, не каждый день видишь умирающего человека», – прокомментировала его мать.

Отметим, телефон нашли примерно в километре от места, где обнаружили тело Даны. Сотовый был завернут в документы, которые она несла в руке. «Возможно, ему был интересен не телефон, а его содержимое, если он уже раньше знал девушку. Либо он взял телефон эмоционально и спонтанно, а потом понял, что это опасно», – пояснила психолог Алина Орлова.

Отдельно на эфире прошлись по администрации Каменска-Уральского – спустя два месяца после инцидента никак не был урегулирован вопрос с освещением тротуара в месте, где шла Дана и где ее обнаружили. Ведущий Андрей Малахов отдельно подчеркнул, что на освещение в этом году было выделено 69,5 млн. Депутат Госдумы Андрей Альшевских потребовал провести проверку в отношении администрации Каменска-Уральского.

Добавим, таинственности истории добавляет отсутствие результата судебно-медицинской экспертизы – точно неизвестно, от чего погибла девушка, однако, по словам правоохранителей, на ее теле предварительно не было следов насильственной смерти (позднее стало известно, что на лице были ссадины и большой синяк на лбу). В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что пока следствие также ждет результаты СМЭ.

Напомним, сообщение о пропаже 16-летней школьницы поступило в полицию 9 августа. В тот же день тело девушки нашли в яме в лесу. Известно, что погибшая накануне приехала из Екатеринбурга на электричке и возвращалась домой поздним вечером. Отец погибшей девушки сообщил журналистам, что дочь могла отравиться синтетическим наркотиком. Рассматривалась версия, что за несколько минут до гибели Дана могла с кем-то встретиться. Позднее записи с камер видеонаблюдения показали, что незадолго до смерти девушки за ней продолжительное время следовал велосипедист – 35-летний местный житель Эдуард Голиков. Он работал стропальщиком на одном из местных металлургических заводов, ранее привлекался к уголовной ответственности, замкнуто жил один в трехкомнатной квартире. Чтобы выйти на его след и опросить на предмет наличия или отсутствия алиби, сыщикам уголовного розыска пришлось сутки находиться в засаде. Велосипед, одежда, в которой находился мужчина в ночь смерти девушки, а также другие важные для следствия вещдоки, изъяты.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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