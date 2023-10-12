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Четверг, 12 октября 2023, 10:51 мск

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Велосипедист-преследователь из Каменска останется в СИЗО до января

Велосипедист-преследователь из Каменска-Уральского Эдуард Голиков останется в СИЗО до 10 января, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Следственного управления СКР по Свердловской области.

Напомним, мужчину обвиняют в убийстве 16-летней Даны Ильиных, которая пропала ночью в начале августа, возвращаясь с электрички домой. Девушку обнаружили мертвой на следующий день в канаве в лесополосе между районами города. По предварительным данным, на теле не было обнаружено следов насильственной смерти.

Позднее по камерам видеонаблюдения отыскали мужчину, который следовал на велосипеде за Даной. Сам он рассказал, что когда нашел девушку, она уже была бездыханной, почему он не вызвал скорую или полицию, неизвестно. Но уже установлено, что Голиков забрал сотовый девушки, а после избавился от него.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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