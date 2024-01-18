Подозреваемый в убийстве 16-летней девушки из Каменска останется в СИЗО до 9 апреля

Житель Каменска-Уральского Эдуард Голиков, которого подозревают в убийстве 16-летней девушки, останется в СИЗО до 9 апреля.

Такое решение принял Свердловской областной суд, рассмотрев апелляцию защиты об избрании Голикову меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей. «Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, не нашел оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и оставил постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга без изменений», – сообщили в пресс-службе облсуда.

Напомним, мужчину обвиняют в убийстве 16-летней Даны Ильиных, которая пропала ночью в начале августа, возвращаясь домой с электрички. Девушку обнаружили мертвой на следующий день в канаве в лесополосе между районами города. По предварительным данным, на теле не было следов насильственной смерти.

Позднее по камерам видеонаблюдения отыскали мужчину, который следовал за Даной на велосипеде. Сам он рассказал, что когда нашел девушку, она уже была бездыханной, почему он не вызвал скорую или полицию, неизвестно. Но установлено, что Голиков забрал сотовый девушки, а после избавился от него. В октябре арест мужчине продлили до 10 января.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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