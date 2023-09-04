На лице найденной в каменском лесу погибшей девушки были ушибы и ссадины

История загадочной гибели 16-летней жительницы Каменска-Уральского вышла на федеральный уровень.

Сегодня на канале «Россия» показали передачу Андрея Малахова, на которую приехали отец погибшей девушки и ее друзья.

Как заявил ведущий, на лице Даны были ушибы и ссадины. Отец девушки, Александр, уверен, что смерть его дочери была насильственной. «Я считаю, что кто-то причастен к ее смерти. Хочется узнать всё о ее последних минутах», – сказал он.

Друг девушки, который принимал участие в ее поисках, сообщил, что он следов насилия на теле не заметил. Он также отметил, что она лежала в неестественной позе. «Каких-то признаков насилия или изнасилования я не увидел. Но она лежала на правой щеке, на правом боку. В неестественном положении. Нормальный человек, которому станет плохо, не пойдет в лес и не ляжет в овраг», – рассказал Михаил.

Как уже сообщал «Новый День», сообщение о пропаже 16-летней школьницы поступило в полицию 9 августа. В тот же день тело девушки нашли в яме в лесу под Каменском-Уральским без следов насилия. Ее сотовый телефон пропал. Известно, что погибшая накануне приехала из Екатеринбурга на электричке и возвращалась домой поздним вечером. По одной из версий, девушка могла отравиться синтетическим наркотиком. Рассматривалась версия, что за несколько минут до смерти она могла с кем-то встретиться. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Записи с камер видеонаблюдения показали, что незадолго до смерти девушки за ней продолжительное время следовал велосипедист. Мужчина арестован. Свою причастность к смерти Даны он отрицает.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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