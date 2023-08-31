Сыщики выследили велосипедиста, замешанного в деле о смерти девушки, чье тело нашли в лесу

Следователи СКР и полиции установили личность велосипедиста, который попал на камеры видеонаблюдения в ночь гибели 16-летней девушки из Каменска-Уральского, и допросили его.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что на мужчину пришлось устроить засаду.

«Житель Каменского района, работавший стропальщиком на одном из местных металлургических заводов, ранее привлекался к уголовной ответственности, замкнуто жил один в трехкомнатной квартире. Чтобы выйти на его след и опросить на предмет наличия или отсутствия алиби, сыщикам уголовного розыска пришлось сутки находиться в засаде. Велосипед, одежда, в которой находился мужчина в ночь смерти девушки, а также другие важные для следствия вещдоки, изъяты. Он проверяется на возможную причастность к иным ранее совершённым преступлениям. Чтобы установить, имеет ли он какое-либо отношение к смерти школьницы, гражданин был проверен на полиграфе», – рассказал полковник Горелых.

В СУ СКР Свердловской области добавили, что местный житель 1988 г.р. проверяется на причастность к совершению преступления. «В настоящее время с его участием проводится комплекс процессуальных действий. По уголовному делу продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств смерти девушки. Допрашиваются свидетели, назначен и проводится комплекс экспертиз, в том числе по изъятым вещественным доказательствам. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления регионального СК России», – заявил представитель ведомства Александр Шульга.

Как уже сообщал «Новый День», сообщение о пропаже 16-летней школьницы поступило в полицию 9 августа. В тот же день тело девушки нашли в яме в лесу под Каменском-Уральским без следов насилия. Известно, что погибшая накануне приехала из Екатеринбурга на электричке и возвращалась домой поздним вечером. Примерно в 23:30 девушка написала пост в telegram, что она идет пешком через лес и просит не убивать и не насиловать ее. Послание носило скорее шуточный характер. После этого девушка не выходила на связь.

Для установления всех обстоятельств возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство». Тело школьницы направлено на судебную медицинскую экспертизу. Ранее отец погибшей девушки сообщил журналистам, что дочь могла отравиться синтетическим наркотиком. Рассматривалась версия, что за несколько минут до смерти девушка могла с кем-то встретиться. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Записи с камер видеонаблюдения показали, что незадолго до смерти девушки за ней продолжительное время следовал велосипедист.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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