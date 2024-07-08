Обвиняемый в убийстве девушки останется в СИЗО до конца декабря

Свердловский областной суд продлил меру пресечения Эдуарду Голикову, который обвиняется в убийстве 16-летней девушки из Каменска-Уральского.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, Голиков останется под стражей по 24 декабря 2024 года включительно. Следующее судебное заседание состоится 12 июля в 10:30.

Как уже писал «Новый День», 16-летняя Дана пропала ночью в начале августа 2023 года, не дойдя до дома с электрички. Примерно в 23:30 девушка написала пост в Telegram, что она идет пешком через лес и просит не убивать и не насиловать ее. Послание носило скорее шуточный характер. После этого девушка уже не вышла на связь. Ее обнаружили мертвой на следующий день в канаве в лесополосе между районами города. По предварительным данным, на теле не было следов насильственной смерти.

Позднее по камерам видеонаблюдения отыскали мужчину, который следовал за Даной на велосипеде, – Эдуарда Голикова. Он ранее привлекался к уголовной ответственности, замкнуто жил один в трехкомнатной квартире. По версии следствия, увидев ночью в лесу одинокую девушку, он попытался ее изнасиловать. Девушка оказала сопротивление и была задушена.

Сегодня начался закрытый судебный процесс.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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