16-летняя девушка из Каменска-Уральского могла умереть от наркотиков

Девушка из Каменска-Уральского, которая погибла по дороге с электрички домой, могла отравиться синтетическим наркотиком.

Об этом порталу е1 рассказал отец погибшей, который получил эту информацию от Следственного комитета.

«Синтетический препарат. Заключение будет через месяц, когда вещество это выявят. Сейчас все видеозаписи запрашивают, патрульные машины, которые с видеорегистраторами проезжали, чтобы было больше всей мелочевки», – говорит мужчина. Он также добавил, что, возможно, за несколько минут до смерти девушка с кем-то виделась: «Кто-то был, либо кто-то встретился, либо ждали, либо на этой остановке покурили, не знаю, что произошло».

Напомним, вчера вечером в Каменске-Уральском в лесу обнаружили тело 16-летней девушки. Известно, что она пропала, когда возвращалась домой пешком с ночной электрички.

По факту обнаружения тела Следственным отделом по городу Каменск-Уральский проводится проверка. Проведен осмотр места происшествия, тело девушки направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти, сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что сообщение об исчезновении девушки поступило в полицию вечером 9 августа. Все обстоятельства трагедии выясняются.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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