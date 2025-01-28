Убийца 16-летней Даны из Каменска-Уральского не смог обжаловать приговор

Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оставил без изменений приговор Эдуарду Голикову, осужденному за убийство 16-летней студентки из Каменска-Уральского. Апелляцию подавала защита заключенного. По решению суда, Голиков будет отбывать в колонии строгого режима срок в 21 год и 1 месяц с последующим ограничением свободы на два года. Также мужчина обязан выплатить родителям убитой девушки по 3 миллиона рублей.

Резонансное преступление произошло в августе 2023 года в Каменске-Уральском. 16-летняя Дана пропала поздно вечером, когда возвращалась с электрички из Екатеринбурга домой. Примерно в 23:30 студентка написала шуточный пост в Telegram, что она идет пешком через лес и просит не убивать и не насиловать ее. До дома Дана так и не дошла. Ее обнаружили мертвой на следующий день в канаве в лесополосе между районами города.

Как было доказано в суде, по пути студентке попался 36-летний Эдуард Голиков, ехавший на велосипеде. Он некоторое время преследовал девушку, намереваясь ее изнасиловать. Но Дана дала активный отпор преследователю, и мужчина из чувства мести задушил девушку, а затем похитил ее телефон.

«Активное участие в раскрытии преступления приняли родители погибшей и неравнодушные жители Каменска-Уральского, которые через соцсети вызвались помочь потерпевшим. Не согласившись с установленной следствием ненасильственной причиной смерти подростка, потерпевшие настояли на проведении повторной экспертизы. Ее результаты показали, что девушка скончалась именно в результате удушения. По уличным видеокамерам родителям удалось установить хронологию событий и маршрут их дочери. Выяснилось, что девушку преследовал велосипедист Голиков. Кроме того, родители погибшей установили дом, в котором проживал подсудимый, и предоставили информацию следственным органам», – сообщили в Свердловском областном суде.

Во время расследования уголовного дела Эдуард Голиков прошел психолого-психиатрическую экспертизу и был признан вменяемым. Мужчине вынесли приговор в октябре 2024 года. Его признали виновным по нескольким уголовным статьям: по ч. 3 ст. 30 «Покушение на преступление», п. «а» ч.3. ст.131 «Изнасилование несовершеннолетней», п. «в» ч.2 ст.158 «Кража», п. «к» ч.2 ст. 105 УК РФ «Убийство с целью скрыть другое преступление, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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