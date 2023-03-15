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Среда, 15 марта 2023, 10:30 мск

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На праймериз ЕГД выдвинулись патриот из ВДВ и пенсионер, мечтавший стать президентом СССР

На праймериз «Единой России» в ЕГД зарегистрировались еще три участника.

Как сообщается на сайте ПГ, один из них – 66-летний пенсионер из села Жуково Куртамышского района Курганской области Анатолий Абаимов. Он выдвинулся в ЕГД по одномандатному округу № 9, по партийному списку ЕР, а также на довыборах в заксо по Ирбитскому округу. На странице кандидата «ВКонтакте» указано, что он был депутатом Свердловского горсовета в 1990-1993 гг., а в 1984 году мечтал стать президентом СССР.

Второй кандидат – Денис Габдрашитов из Екатеринбурга. О себе он сообщил, что ему 33 года, он юрист, занимается бодибилдингом, служил в ВДВ, является патриотом.

Еще один зарегистрированный кандидат на ПГ – Алексей Коротков из Нижнего Тагила. Ему 40 лет, он собственник и руководитель швейного производства.

Напомним, первым кандидатом на праймериз стал казачий атаман Геннадий Ковалев. Выдвижение продлится до 27 апреля.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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