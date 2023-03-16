Детей, просидевших три дня с мертвыми родителями, заберут родственники

У детей, которых вчера вечером обнаружили запертыми в квартире с мертвыми родителями на улице Таганской, есть другие родственники, которые готовы забрать обоих малышей, двухлетнего мальчика и трехмесячную девочку. Об этом «Новому Дню» рассказал уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

«У них есть родственники, с утра мы разговаривали, в том числе и с начальником службы опеки, родные готовы принять детей, но все пройдет в соответствии с законом, есть установленные процедуры [оформления опекунства или усыновления], перспективы хорошие», – отметил собеседник «Нового Дня».

Напомним, жуткая история произошла в Екатеринбурге. Накануне вечером жители дома на Таганской, которых стало топить из верхней квартиры, самостоятельно вскрыли двери, обнаружив там двухлетнего мальчика и трехмесячную девочку в состоянии истощения. Тут же находились тела их родителей, 30-летнего мужчины и 26-летней женщины. По предварительным данным, они скончались тремя днями ранее. Все это время малыши были заперты, без еды и воды. При этом соседи слышали плач и крики детей, вызвали компетентные органы, но жильцы вскрыли дверь до приезда специалистов.

По неподтвержденной информации, дети выжили и не умерли от обезвоживания, благодаря тому, что мальчик открывал кран, пил сам и поил свою сестру. «С утра также разговаривал с главврачом больницы, куда детей госпитализировали, они в порядке», – добавил Мороков.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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