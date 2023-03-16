После обнаружения в закрытой квартире детей и мертвых родителей возбуждено уголовное дело

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга возбуждено уголовное дело для установления всех обстоятельств смерти мужчины и женщины, тела которых была найдены в квартире на улице Таганской рядом с голодными детьми. Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, дело возбуждено по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Следователь СКР осмотрел место происшествия, допрашиваются соседи семьи, тела умерших направлены на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти (по предварительным данным, признаков криминальной смерти не имеется).

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил: «15 марта 2023 года в 14:36 часов в дежурную часть отдела полиции № 14 УМВД России по городу Екатеринбургу поступило сообщение от местной жительницы, проживающей в доме по улице Таганская, о том, что из квартиры на 16 этаже капает вода и плачут маленькие дети. На место происшествия были направлены специальные службы и участковый уполномоченный МВД. Установлено, что в этой квартире проживала семья (мужчина, 1993 г.р., женщина, 1997 г.р., и двое их малолетних детей – 2-летний мальчик и 3-месячная девочка).

После вскрытия двери в квартире обнаружено, что мужчина и женщина скончались. В этой квартире семья проживала два месяца, квартиру снимали. В настоящее время дети находятся на обследовании в больнице с диагнозом «обезвоживание», врачи оказывают им необходимую помощь. После лечения будет определена передача детей либо родственникам, либо в социальный центр до решения вопроса об опекунстве», – отметил полковник Горелых.

Как уже сообщал «Новый День», мужчина и женщина с воскресенья, 12 марта, перестали выходить на связь с родственниками, а накануне из их квартиры на этаж ниже стала просачиваться вода. Также вчера родственники пары приехали в дом на Таганской и разговаривали с двухлетним малышом через дверь. Мальчик сказал, что мама спит, – сообщал е1.ru. Сосед семьи Ринат рассказал «Новому Дню», что вызвал полицию и МЧС, но дверь жильцы вскрыли еще до приезда специалистов. Тогда и выяснилось, что взрослые мертвы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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