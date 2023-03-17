Участники праймериз в ЕГД выдвигаются по еще не нарезанным округам

Участники праймериз «Единой России» по выборам в ЕГД уже выдвигаются по 25 одномандатным округам, хотя такая схема еще официально не утверждена.

Например, сегодня на сайте праймериз появилась информация о кандидате Денисе Игошеве, который выдвинулся по одномандатному округу № 22 (в ныне действующей схеме их 18). Любой желающий может зайти на сайт pg.er.ru и убедиться, что подать заявление о выдвижении можно либо по партийному списку, либо по одному из 25 округов, либо и там, и там.

В пресс-службе свердловского отделения ЕР это прокомментировали так: «В соответствии с положением о проведении предварительного голосования президиум регионального политсовета определяет избирательные округа, по которым могут выдвигаться кандидаты ПГ. Президиум определил, что выдвижение кандидатов будет осуществляться по 25 одномандатным округам. В соответствии с ФЗ № 131 в городах с численностью населения более 500 тыс. человек в думе должно быть представлено не менее 35 депутатов. В соответствии с изменениями, внесенными в Избирательный кодекс Свердловской области, по партийным спискам будут избираться 10 кандидатов, а 25 кандидатов должны быть избраны по одномандатным округам».

Как уже сообщал «Новый День», схема выборов в городскую думу Екатеринбурга изменится в этом году. Общее число депутатов сократится с 36 до 35, из них 25 будут избираться по одномандатным округам, а еще 10 – по партийным спискам. В ближайшее время действующая гордума должна будет изменить Устав Екатеринбурга, а потом – нарезку одномандатных округов.

Выдвижение кандидатов на праймериз ЕР должно продлиться до 27 апреля, с 8 марта по 21 мая будет идти агитационный период. Регистрация избирателей состоится с 17 апреля по 26 мая. Электронное голосование на праймериз будет идти с 22 по 28 мая. Результаты определят 30 мая. Выборы в ЕГД состоятся в сентябре.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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