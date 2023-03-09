«До пяти человек на место»: политологи прогнозируют высокую конкуренцию на праймериз ЕР

В Екатеринбурге началось выдвижение на праймериз «Единой России» по выборам депутатов городской думы. Опрошенные «Новым Днем» эксперты сходятся в том, что конкуренция будет достаточно высокой, возможно, даже выше, чем в прошлый раз.

Директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин обращает внимание на то, что росту конкуренции будет способствовать увеличение числа одномандатных округов и сокращение числа депутатов, избранных по партийным спискам. «Учитывая достаточно хороший рейтинг «Единой России», мы понимаем, что участники выборов сделают ставку на возможность зайти в кампанию через нее. Пока ясности по кандидатам, которые смогут воспользоваться поддержкой партии, нет, во всяком случае, официально. Прежняя конфигурация раскладов меняется, создается ситуация некоторой неопределенности. Шансы есть, и упускать их нецелесообразно, так что на праймериз будет людно», – считает он.

Что касается стоимости победы на праймериз, то, по мнению Анатолия Гагарина, она будет сравнима со стоимостью самих выборов. Хорошая работа кандидата (или его штаба) на праймериз говорит о том, что он полон решимости идти до конца, что может стать помимо прочего психологическим фактором для «распугивания» конкурентов.

Директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков согласен, что конкуренция на праймериз будет высокой – по его оценкам, до пяти человек на место. Однако, считает эксперт, далеко не все участники праймериз действительно пойдут туда за победой и с намерением выиграть сентябрьские выборы. «Несомненно, среди них будут действующие депутаты, которые хотят переизбраться. Но также будут и те, кто хочет просто пропиариться своим участием, кто пойдет туда без особых шансов победить, просто чтобы засветиться. Хотя надо отметить, что повестка выборов в городскую думу теряется на фоне общей политической ситуации. Вряд ли кампания будет очень заметной. Единственный плюс от нее – то, что активизируется обсуждение путей социально-экономического развития города. Полагаю, что конкуренция на праймериз будет высокой, а явка – низкой. Но 10%, скорее всего, набрать удастся за счет мобилизации «своего» электората», – прогнозирует Русаков.

Как уже сообщал «Новый День», схема выборов в городскую думу Екатеринбурга изменится в этом году. Ожидается, что общее число депутатов сократится с 36 до 35, из них 25 будут избираться по одномандатным округам, а еще 10 – по партийным спискам. В ближайшее время действующая гордума должна будет изменить Устав Екатеринбурга, а потом – нарезку одномандатных округов.

Выдвижение кандидатов на праймериз ЕР должно продлиться до 27 апреля, с 8 марта по 21 мая будет идти агитационный период. Регистрация избирателей состоится с 17 апреля по 26 мая. Электронное голосование на праймериз будет идти с 22 по 28 мая. Результаты определят 30 мая. Выборы в ЕГД состоятся в сентябре.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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