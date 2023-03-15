Изменение схемы выборов в думу Екатеринбурга вынесли на публичные слушания

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов назначил публичные слушания на тему изменения схемы выборов в городскую думу.

В постановлении мэра сообщается, что слушания состоятся в 15 часов 31 марта в зале заседаний № 400 в здании администрации в Банковском переулке. Горожанам предлагается рассмотреть поправки в Устав Екатеринбурга, согласно которым общее число депутатов снизится с 36 до 35, число депутатов, избранных о партийным спискам, сократится с 18 до 10, а избранных по одномандатным округам – увеличится с 18 до 25. Напомним, что решения публичных слушаний носят рекомендательный характер. Окончательное решение примут депутаты действующего созыва ЕГД.

Отметим, что последние публичные слушания по политическому вопросу в Екатеринбурге состоялись 11 мая 2018 года в ЦК «Урал». Тогда екатеринбуржцы голосовали за поправки в устав, которые отменили прямые выборы главы города и ввели конкурсную схему его избрания мэра. За реформу проголосовали 1037 человек, 25 – против , 60 – воздержались.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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