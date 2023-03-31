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Пятница, 31 марта 2023, 13:58 мск

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На публичные слушания по изменению схемы выборов в думу пришли 917 человек

В администрации Екатеринбурга начались публичные слушания по изменению схемы выборов депутатов ЕГД. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на слушаниях зарегистрировались 917 человек. Председатель слушаний – первый вице-мэр Игорь Сутягин.

О своем желании выступить заранее заявили пятеро. Как доложил председатель слушаний, из них один, депутат заксо от КПРФ Олег Гордеев, отозвал свое уведомление. Еще два, депутаты гордумы от КПРФ Роман Ступников и Ринат Камалетдинов, к началу не явились.

Напомним, горожанам предлагается рассмотреть поправки в Устав Екатеринбурга, согласно которым общее количество депутатов снизится с 36 до 35, число избранных по партийным спискам сократится с 18 до 10, а избранных по одномандатным округам – увеличится с 18 до 25, при этом заместителей председателя тоже станет больше. Резолюция публичных слушаний носит рекомендательный характер. Окончательное решение примут депутаты действующего созыва ЕГД.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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