Изменения в схему выборов гордумы одобрили 442 человека. Против – 423

Основная часть публичных слушаний по изменению схемы выборов в городскую думу Екатеринбурга завершилась победой сторонников реформы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего приняли участие в голосовании 879 человек. За проголосовали 442 человека, против – 423, воздержались – 14. После оглашения результатов в зале звучали недовольные возгласы.

Выступить перед голосованием пожелали только двое. Депутат Госдумы от СР Андрей Кузнецов напомнил горожанам о повышении коммунальных тарифов и заявил, что сокращение представительства оппозиции в думе может привести к дальнейшему подорожанию коммуналки, так как однопартийная дума будет голосовать строго по указке сверху. Он призвал не поддерживать поправки в устав. С тем же предложением выступил пиарщик Ярослав Ширшиков.

Напомним, для участия в слушаниях зарегистрировались 917 человек. О своем желании выступить заранее заявили пятеро. Один из них, депутат заксо от КПРФ Олег Гордеев, отозвал свое уведомление. Еще два, депутаты гордумы от КПРФ Роман Ступников и Руслан Камалетдинов, к началу не явились.

Сегодня горожане рассмотрели поправки в Устав Екатеринбурга, согласно которым общее количество депутатов снизится с 36 до 35, число избранных по партийным спискам сократится с 18 до 10, а избранных по одномандатным округам – увеличится с 18 до 25, при этом заместителей председателя тоже станет больше – не один, а несколько. Резолюция публичных слушаний носит рекомендательный характер. Окончательное решение примут депутаты действующего созыва ЕГД.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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