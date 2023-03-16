На Ройзмана* составлен протокол за демонстрацию экстремистской символики

На бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом) составлен протокол о нарушении ст. 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами). Об этом «Новому Дню» сообщил адвокат Владислав Идамжапов.

Ожидается, что дело рассмотрят сегодня в Ленинском районном суде Екатеринбурге. Санкция этой статьи предусматривает штраф от 1000 до 2000 рублей либо арест на срок до 15 суток. Напомним, сотрудники полиции пришли домой к Ройзману* сегодня утром и забрали его для составления протокола. Речь идет о репосте в социальной сети «ВКонтакте». «Мы хотим сразу заявить, что Евгений Вадимович этой социальной сетью никогда не пользовался», – сказал адвокат Владислав Идамжапов.

Как уже сообщал «Новый День», Ройзману* уже предъявлено обвинение по статье УК РФ 280.3, ст. 1 «Повторная дискредитация вооруженных сил России». 24 августа 2022 года к экс-мэру нагрянули силовики, а после нескольких часов обысков его увезли на допрос в ГСУ МВД. 25 августа решался вопрос о мере пресечения. Ройзману запретили бывать на публичных мероприятиях, пользоваться интернетом, давать интервью, общаться со свидетелями. Недавно стало известно, что следствие по уголовному делу окончено, в скором времени должен начаться процесс.

*признан физическим лицом-иноагентом

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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