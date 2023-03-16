«Важно занять выгодную позицию», – политологи о мотивации участников выборов-2023 в Екатеринбурге

До выборов нового состава Екатеринбургской думы остается шесть месяцев. Поскольку потенциальные кандидаты пока не проявляют большой активности, «Новый День» спросил у политологов, какая мотивация может быть у желающих стать депутатом в 2023 году.

«Екатеринбургская дума сейчас не имеет того политического значения, как было раньше. Поэтому я не думаю, что финансово-промышленные группы будут ломать копья ради депутатских мест. У бизнеса сейчас другие заботы, он приспосабливается к новым реалиям. Мне кажется, в новом созыве будет больше депутатов из социального сектора, НКО, школ. Возможно, будет бизнес, связанный с муниципальными нуждами. Но радикально состав думы не поменяется», – считает политолог Андрей Русаков.

По его мнению, кандидаты все еще могут использовать городскую думу как площадку для карьерного роста (яркий пример – Андрей Альшевских, который дорос до депутата Госдумы) или для лоббизма бизнес-интересов. Но такие истории маловероятны.

«Времена изменились. Екатеринбургская дума больше ни на что не может влиять, поэтому не представляет интереса для серьезных игроков. Для остальных людей депутатский мандат может означать нематериальные вещи: реализация амбиций, желание оставить вклад в развитии города, приобщение к власти. Не исключаю, что какой-то бизнесмен и захочет пойти на выборы, чтобы реализовать себя в другом амплуа. Как говорится, что отличает мужчину от мальчика – стоимость его игрушек. Вероятно, кто-то и готов потратить 10 млн рублей на кампанию, чтобы поработать депутатом. Такие примеры есть, но это мышление генералов прошлой эпохи», – отметил собеседник агентства.

Политолог Михаил Коробельников полагает, что люди баллотируются в депутаты по двум причинам. Первая заключается в альтруизме, когда человек что-то хочет сделать для города. Вторая – желание защитить или расширить свой бизнес.

«Но сейчас, как мне кажется, главная задача для политика, работающего на перспективу, – занять выгодную позицию накануне президентских выборов 2024 года. Эти выборы определят развитие страны в ближайшие пять, а то и десять лет. Место депутата Екатеринбургской думы в такой ситуации – выгодная позиция. Потому что это и трибуна в городе-миллионнике, и возможность в будущем лоббировать свои интересы. Какие интересы – пока непонятно, но сама по себе позиция депутата в 2024 году будет важна», – поделился размышлениями эксперт.

Коробельников также уверен, что на выборах будет не много состоятельных бизнесменов, способных самостоятельно оплатить избирательную кампанию. Скорее стоит ждать в кандидатах многочисленных общественников и бюджетников, которых будут спонсировать другие политические силы.

Политолог Анатолий Гагарин, напротив, считает, что депутатский мандат в Екатеринбурге дает определенную экономическую выгоду. «Если посмотреть нынешний состав думы, там есть представители разных бизнес-кругов. Да, есть и общественные активисты, но, как правило, они не извлекают дивидендов из депутатского статуса. Бизнесмены хотят быть ближе к распределению ресурсов, и в думе они могут объединяться в лоббистские группы, создавать альянсы. Хозяйственные вопросы, которые решает городская дума, могут выступать рычагом для достижения экономических интересов. Не секрет, что в думе есть представители строительных корпораций и предприятий ЖКХ. Малому и среднему бизнесу дума интересна с точки зрения принятия решений по налогам и киоскам. Главная выгода – это защита бизнеса», – отметил эксперт в беседе с «Новым Днем».

По мнению Анатолия Гагарина, около половины состава Екатеринбургской думы после выборов может обновиться. По его расчетам, активисты и бюджетники займут только треть депутатских мест, а все остальное заберет бизнес.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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