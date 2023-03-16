Ученый порекомендовал туристам, собирающимся в Таиланд, привиться от лихорадки Денге

Президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН академик Валерий Черешнев порекомендовал всем, кто собирается в Таиланд, привиться от лихорадки Денге, поскольку в регионе резкий рост заболеваемости.

«Вирусная экспансия идет по всему миру. Появляются новые сообщения – вирус Хендра в Австралии, Непах – в Австралии Азии. Вирус Денге, сейчас резкое увеличение заболевших в Таиланде. Кто собирается в Таиланд, не забывайте прививаться», – заявил Валерий Черешнев на пресс-конференции в «ТАСС-Урал». Симптомами лихорадки Денге являются высокая температура, интоксикация, миалгия, сыпь. При надлежащем лечении восстановление занимает около недели.

Как ранее писал «Новый День», в Красноярске у троих туристов, вернувшихся из Таиланда, уже выявили Денге. Среди уральцев это направление отдыха тоже крайне популярно.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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