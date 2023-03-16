«Автомобилист» продлит контракт с тренером Николаем Заварухиным еще на два года

Руководство хоккейного клуба «Автомобилист» подвело итоги сезона 2022-2023, который завершился вылетом команды из первого раунда плей-офф КХЛ. Екатеринбуржцы проиграли серию магнитогорскому «Металлургу» со счетом 3:4, уступив в овертайме решающего седьмого матча.

Несмотря на то, что «Автомобилист» не достиг поставленной цели – лидерство в Восточной конференции, клуб решил продлить контракт с главным тренером Николаем Заварухиным еще на два года. О достигнутой договоренности сообщил сегодня на пресс-конференции директор клуба Максим Рябков. «К сожалению, задача, которая ставилась перед командой, не выполнена, и с этой точки зрения оценка сезона не может быть хорошей. Но это если мыслить в черно-белой парадигме. Поражение поражению рознь. В данном случае мы меряем успех или неуспех сезона, в котором было сыграно 75 официальных матчей, шириной перекладины, в которую попала шайба после броска Алексея Василевского в овертайме седьмого матча. Именно это расстояние отделило нас от того, чтобы выйти во второй раунд и оставить за бортом действующего вице-чемпиона. Многое это или мало – вопрос философский. Но за общим формальным результатом клуба не надо забывать, что было много вещей, за которые болельщики и игроки могут гордиться», – прокомментировал Рябков.

Тренер Николай Заварухин отметил, что рад остаться в Екатеринбурге. По мнению специалиста, ключевым фактором в поражении в серии плей-офф стала травма вратаря Юхана Маттссона в пятом матче. «Маттссон подошел к плей-офф в хорошей форме и держал команду в игре. И не совсем логичные голы мы пропускали в овертаймах. Но это спорт, кому-то везет больше. Мне как тренеру не стыдно за команду. Ребята выходили и бились. Кто-то был на уколах, кто-то с температурой. Но никто не говорил «я не могу», все были готовы выходить на лед и биться за команду. Поэтому остался осадок недосказанности в этом сезоне», – заявил наставник екатеринбургской команды. Напомним, Николай Заварухин возглавил «Автомобилист» в ноябре 2021 года. Новый контракт со специалистом будет действовать до 30 апреля 2025 года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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