В выходные в Екатеринбурге похолодает

В Екатеринбурге к середине марта установилась теплая весенняя погода. Сегодня днем синоптики обещают до 9 градусов тепла, ветер 3 м/с, осадков не ожидается. Но в выходные будет прохладнее. Завтра – до +2 °C максимум, а в воскресенье будет около нуля. Начало следующей недели будет таким же, с температурой воздуха ноль градусов, станет облачно, в среду возможны осадки.

Средняя температура марта в этом году, по данным сервиса «Погода и климат», -3 градуса, что на 2,7° теплее нормы. А самый теплый март был в 2020 году, средняя температура составила +1,2 °C.

Екатеринбург, Марина Иванова

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